В США заключили крупнейшую в истории сделку с частной недвижимостью

Американская инвестиционная компания Blackstone Group LP покупает сеть промышленных складов в США у сингапурской GLP за $18,7 млрд, включая долг, что станет крупнейшей в истории сделкой с частной недвижимостью.

Сделка станет итогом аукциона, на котором предложение Blackstone оказалось лучше предложения компании из сферы недвижимости Prologis Inc.

В сделку входят около 1,3 тыс. объектов недвижимости площадью 16,7 млн кв. метров.

Планирующаяся сделка сделает Blackstone одним из крупнейших владельцев логистических объектов в США, увеличив их площади более чем на треть — до 69,67 млн кв. м. Инвестфирма уже является глобальным гигантом в сфере недвижимости с активами на сумму около $140 млрд, включая такие известные объекты, как небоскреб Уиллис-тауэр в Чикаго, гостиницу и казино Cosmopolitan of Las Vegas, а также тысячи домов.

По словам некоторых источников, ранее Blackstone уже владела примерно половиной объектов, которые она покупает в рамках сделки. Blackstone продала IndCor Properties Inc., которая являлась владельцем собранного после финансового кризиса портфеля промышленных складов, компании GLP в 2015 году.