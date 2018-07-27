GfK Ukraine определила портрет украинского онлайн-покупателя (инфографика)

Компания GfK опубликовала данные о портрете типичного онлайн-покупателя в Украине и особенностях онлайн-платежей в нашей стране. По данным компании, в 2018 году интернетом пользовались 66% населения Украины (61% в 2017), из них больше трети (34%) совершают онлайн-покупки.

Согласно данным исследования онлайн-торговли Украины, чаще всего потребители покупают в онлайне обувь и одежду, реже — пищевые продукты. Интересно, что для категории пищевых продуктов 13% респондентов отмечают, что хотели бы покупать эту категорию, но не имеют такой возможности. Скорее всего причиной является недостаточное удобство процесса заказа и доставки товаров этой категории, а также недостаточное количество площадок для таких покупок.



Исследование онлайн-торговли Украины также свидетельствует, что для онлайн-покупок украинцы чаще всего используют ноутбуки (50%), стационарные компьютеры и смартфоны (49% и 44% соответственно). Наименее популярны для интернет-покупок планшеты (11%). Приоритетным способом оплаты является оплата картой на сайте (36%), наличный расчет выбирают 23% покупателей.

При этом 14% перечисляют оплату на карточку продавца сразу, тогда как еще 14% предпочитают наложенный платеж. Среди основных барьеров к оплате картой на сайте покупатели называют нежелание платить заранее (44%), отсутствие такого способа оплаты на сайте (26%), опасность оплат в интернете (10%), высокую стоимость (9%) и неумение делать онлайн оплату (1%).