Цены на квартиры в новостройках Киева подскочили: причины

По итогам мая средняя цена метра квадратного на первичном рынке недвижимости Киева достигла своего максимума с начала года.
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Средняя цена за квадратный метр в новостройках Киева за месяц выросла на 3% до 24 000 гривен за метр квадратный. По итогам апреля 2019, она составляла 23 300 гривен за квадрат.
Минимальная цена метра квадратного в новостройках столицы в мае – 16 300 гривен, что на 100 гривен больше, чем по итогам апреля.
Для сравнения – в период с мая 2018 до мая 2019 минимальная цена квадрата выросла на 1200 грн (7,24%).
Как изменились цены на квартиры в разных районах столицы:
Почему дорожает жилье в новостройках Киева
Сегодня наибольшей популярностью среди потенциальных покупателей в столице пользуются новостройки комфорт- и бизнес-класса и все меньше проектов класса “эконом”.
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