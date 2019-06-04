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Цены на квартиры в новостройках Киева подскочили: причины

Цены на квартиры в новостройках Киева подскочили: причины

По итогам мая средняя цена метра квадратного на первичном рынке недвижимости Киева достигла своего максимума с начала года.

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Средняя цена за квадратный метр в новостройках Киева за месяц выросла на 3% до 24 000 гривен за метр квадратный. По итогам апреля 2019, она составляла 23 300 гривен за квадрат.

Минимальная цена метра квадратного в новостройках столицы в мае – 16 300 гривен, что на 100 гривен больше, чем по итогам апреля.

Для сравнения – в период с мая 2018 до мая 2019 минимальная цена квадрата выросла на 1200 грн (7,24%).

Как изменились цены на квартиры в разных районах столицы:

  • В Святошинском, Подольском и Голосеевском районах, где предлагают преимущественно жилье в новостройках комфорт-класса, средняя цена выросла даже на 2300 гривен за квадрат (11,62%).
  • На Левом берегу в Днепровском районе города, квадратный метр подорожал в среднем на 500 грн.
  • В Печерском районе Киева цены на жилье класса “элит” упали примерно на 3900 гривен за метр квадратный.

Почему дорожает жилье в новостройках Киева

  • Резкое подорожание цены метра квадртного в новостройках специалисты объясняют ростом цен на стройматериалы и подорожанием стоимости монтажно-строительных работ.
  • С начала года цены на стройматериалы выросли в среднем на 8-10%, а стоимость строительно-монтажных работ подскочила почти на 15%.

Сегодня наибольшей популярностью среди потенциальных покупателей в столице пользуются новостройки комфорт- и бизнес-класса и все меньше проектов класса “эконом”.

По материалам Телеканал 24
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