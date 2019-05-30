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Противники рынка электроэнергии хотят не отложить его запуск, а похоронить его — эксперт

Противники рынка электроэнергии хотят не отложить его запуск, а похоронить его — эксперт

Пытаясь не допустить запуск рынка электроэнергии, Игорь Коломойский стремится получить возможность оказывать давление на всех участников энергорынка – как производителей, так и потребителей. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в Фейсбук.

По мнению эксперта, стремление Игоря Коломойского отсрочить запуск рынка электроэнергии связан с собственными бизнес-интересами. И настоящая цель — не отложить запуск рынка, а похоронить его на годы.

“Попытка не допустить запуск энергорынка и отыграть все назад имеет целью также получение возможностей давления на всех остальных участников энергорынка. Как владельцев компаний — производителей электроэнергии и облэнерго (распределительные энергосети), так и на крупных потребителей. То есть с помощью контроля за НКРЭКУ будут попытки давить на все политические и бизнес-группы страны”, — отметил Кушнирук.

По материалам Дело
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