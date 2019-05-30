Газпром увеличил объемы добычи газа до наибольшего уровня с 2011 года

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Добыча газа “Газпрома” в мае 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 9% – примерно до 43,6 млрд кубометров.
Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на данные ЦДУ ТЭК.
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Этот показатель добычи является максимальным для майской статистики корпорации за последние восемь лет. Выше добыча была в мае 2011 года – 44,89 млрд кубометров.
В текущем году за пять месяцев добыча газа уже превысила прошлогодний график на 7,36 млрд кубометров.
Официальный план добычи на 2019 год составляет 495 млрд кубометров. Но уже сейчас сумма добычи за последние 12 месяцев составляет почти 506 млрд кубометров газа.
Однако в летние месяцы динамика добычи может стать скромнее, так как минувшей зимой отбор газа из хранилищ в Европе и России был существенно ниже, а значит, и летом газа для восстановления запасов потребуется меньше.
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