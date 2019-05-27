Задолженность Газпрома перед Нафтогазом увеличилась на 240 миллионов долларов

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Задолженность российского Газпрома по решениям Стокгольмского арбитража по делам о поставках и транзите газа из-за пени превысила 2,8 миллиарда долларов, то есть она увеличилась на 240 миллионов долларов.
Об этом свидетельствуют данные «счетчика» задолженности Газпрома перед Нафтогазом, размещенного на официальном сайте украинской газовой компании.
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Так, по решениям Стокгольмского арбитража Нафтогаз уже взыскал с Газпрома около 2,07 миллиарда долларов путем взаимного зачета долгов Украины за российский газ.
Оставшуюся сумму из выигранных 4,67 миллиарда долларов Нафтогаз пытается взыскать в международных судах. На эту задолженность Газпрома начисляется пеня. Ее размер составляет около 6 долларов в секунду.
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