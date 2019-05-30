Huawei купила технологии распознавания лиц у российской компании

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Китайская компания Huawei купила патенты и команду разработчиков у российской компании Вокорд, которая занимается технологией распознавания лиц.
Об этом пишут Ведомости со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон. Другой источник подтвердил эту информацию, отметив, что сделка была сложная.
Российская дочерняя структура китайской компании Техкомпания Хуавэй и гонконгская Хуавэй диджитал технолоджиз стали владельцами компании Игл софтлаб (эта компания купила права на патенты и оборудование у Вокорда).
Также в Игл софтлаб после сделки перейдет большинство сотрудников Вокорда.
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