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Huawei купила технологии распознавания лиц у российской компании

Huawei купила технологии распознавания лиц у российской компании

Китайская компания Huawei купила патенты и команду разработчиков у российской компании Вокорд, которая занимается технологией распознавания лиц.

Об этом пишут Ведомости со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон. Другой источник подтвердил эту информацию, отметив, что сделка была сложная.

Российская дочерняя структура китайской компании Техкомпания Хуавэй и гонконгская Хуавэй диджитал технолоджиз стали владельцами компании Игл софтлаб (эта компания купила права на патенты и оборудование у Вокорда).

Также в Игл софтлаб после сделки перейдет большинство сотрудников Вокорда.

По материалам Ведомости
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