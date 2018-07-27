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Где больше всего введено в эксплуатацию жилья

Где больше всего введено в эксплуатацию жилья

Согласно сообщению, в городах в первом квартале введено в эксплуатацию 1 млн 393,8 тыс. кв. м жилья (56,8% общего объема), в сельской местности – 1 млн 60 тыс. кв. м.

При этом 61,7% общего объема жилья введено в одноквартирных домах, 38,3% – в домах с двумя и более квартирами.

В целом за отчетный период в эксплуатацию введено 26,098 тыс. квартир, при этом в городах – 16,9 тыс. квартир, в селах – 9,2 тыс. квартир.

Средняя площадь квартир составила 94 кв. м, при этом средняя площадь квартир в одноквартирных домах – 154,1 кв. м, в многоквартирных – 57,8 кв. м.

В Киеве и области, а также во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях по итогам первого квартала 2019 введено в эксплуатацию 51,7% общего объема жилья, в частности, в Киеве – 174,3 тыс. кв. м (7,1%).

По информации Госстата, показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, что в 2018 году в Украине введено в эксплуатацию более 100 тыс. квартир, при этом средний размер одной квартиры составил 84,2 кв. м.

По материалам Економічна Правда
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