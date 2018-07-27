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Эксперт рассказал, что в течение лета будет с ценами на овощи

Эксперт рассказал, что в течение лета будет с ценами на овощи

На некоторые овощи цены снизятся только в августе. Об этом сообщил директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

“Падение цен будет до 30%. Поэтому минимальная стоимость лука и капусты в августе составит 10-12 грн. Что касается молодого картофеля, то к концу месяца он будет стоить близько15 грн. Свекла тоже на 30% снизится в стоимости”, – сказал Дорошенко.

По его словам, все понемногу начинает падать в цене за счет импорта, которого у нас было много, и нового урожая.

По материалам УНН
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