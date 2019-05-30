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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (26,635 млн и 22,089 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (27 и 31). Максимальный курс продажи доллара 26,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,72-26,73 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 58 активных заявок по доллару на сумму более 27,724 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,6500 – 10 000
26,7000 – 20 000
26,7000 – 5 000
26,7000 – 8 000
26,7000 – 111 111
26,7500 – 5 000
26,7500 – 7 000
26,7500 – 5 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,6856 грн
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,8062 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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