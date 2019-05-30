По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (26,635 млн и 22,089 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (27 и 31). Максимальный курс продажи доллара 26,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,72-26,73 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 58 активных заявок по доллару на сумму более 27,724 млн грн, которые распределились следующим образом:



*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,7300 – 55 55526,7200 – 27 88826,7200 – 111 11126,7200 – 30 00026,7100 – 99 00026,7000 – 15 00026,7000 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,6500 – 10 000

26,7000 – 20 000

26,7000 – 5 000

26,7000 – 8 000

26,7000 – 111 111

26,7500 – 5 000

26,7500 – 7 000

26,7500 – 5 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,6856 грн

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,8062 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.