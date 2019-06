Зеленский выбрал себе пресс-секретаря - СМИ

В конкурсе на должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского победила 32-летняя журналистка Юлия Мендель, передает “The Бабель”. Она работала на украинских телеканалах и писала для иностранных изданий.

Указано, что кандидаты на соответствующую должность должны были знать не менее трех языков, иметь опыт в журналистике или публичной сфере и готовность работать 24/7, если возникнет такая необходимость.

Юлия Мендель родилась в Херсоне и изучала журналистику в столице Украины. Журналистка работала на телеканалах ICTV, “Эспрессо-ТВ” и “Интере”. Также она уже несколько лет сотрудничает с The New York Times. Ранее Мендель писала для украинского издания Forbes и американского Politico.

В 2015 году журналистка вместе с девятью иностранными коллегами по программе Международного института прессы побывала в редакциях таких американских медиа как The Wall Street Journal, The New York Times, CNN. В следующем году Мендель посетила тренинг для журналистов в Йельском университете (США).

В том же 2016 году бурную дискуссию вызвал пост журналистки в Facebook о неприличных комментариях в ее адрес от незнакомого мужчины. Из-за рассказа Мендель начались споры относительно того, стоит ли о случаях домогательств рассказывать публично. Сам же пост набрал сотни лайков.

Среди “друзей” журналистки в Facebook есть лица, приближенные к президенту Зеленскому. В частности, это заместитель главы Администрации президента, который ранее был сценаристом “Студии “Квартал-95” Юрий Костюк и технолог Никита Потураев. Он консультировал “ЗеКоманду” во время предвыборной кампании.