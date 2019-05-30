Зеленский выбрал себе пресс-секретаря - СМИ

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В конкурсе на должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского победила 32-летняя журналистка Юлия Мендель, передает “The Бабель”. Она работала на украинских телеканалах и писала для иностранных изданий.
Указано, что кандидаты на соответствующую должность должны были знать не менее трех языков, иметь опыт в журналистике или публичной сфере и готовность работать 24/7, если возникнет такая необходимость.
Юлия Мендель родилась в Херсоне и изучала журналистику в столице Украины. Журналистка работала на телеканалах ICTV, “Эспрессо-ТВ” и “Интере”. Также она уже несколько лет сотрудничает с The New York Times. Ранее Мендель писала для украинского издания Forbes и американского Politico.
В 2015 году журналистка вместе с девятью иностранными коллегами по программе Международного института прессы побывала в редакциях таких американских медиа как The Wall Street Journal, The New York Times, CNN. В следующем году Мендель посетила тренинг для журналистов в Йельском университете (США).
В том же 2016 году бурную дискуссию вызвал пост журналистки в Facebook о неприличных комментариях в ее адрес от незнакомого мужчины. Из-за рассказа Мендель начались споры относительно того, стоит ли о случаях домогательств рассказывать публично. Сам же пост набрал сотни лайков.
Среди “друзей” журналистки в Facebook есть лица, приближенные к президенту Зеленскому. В частности, это заместитель главы Администрации президента, который ранее был сценаристом “Студии “Квартал-95” Юрий Костюк и технолог Никита Потураев. Он консультировал “ЗеКоманду” во время предвыборной кампании.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
США будут проверять в соцсетях претендентов на визу5 ч. назад - 736 5
Аэропорту "Борисполь" грозит дефолт из-за решения КМУ об уплате дивидендов в размере 90%2 ч. назад - 911 4
Тель-Авив собирается перейти на электротранспорт к 2025 годуВчера, 23:00 - 398 4
В Украине намерены изменить правила приобретения недвижимости4 ч. назад - 3116 3
Четыре удобных способа передать показания счетчиков для киевлянВчера, 21:03 - 1526 3
Аферы на шиномонтаже: как обманывают автовладельцев6 ч. назад - 9987 1
В Украине намерены изменить правила приобретения недвижимости4 ч. назад - 3116 3
В «Укравтодоре» рассказали, какие дороги отстроят в первую очередьВчера, 19:08 - 2923 2
Илон Маск придумал, как использовать корабль SpaceX на Земле11 ч. назад - 1944
Четыре удобных способа передать показания счетчиков для киевлянВчера, 21:03 - 1526 3
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрамПозавчера, 12:10 - 386
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 3390 5
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1279
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 3850 6
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 1067