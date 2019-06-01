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Foxconn сократил производственные линии для Huawei

Foxconn сократил производственные линии для Huawei

Китайская Huawei сокращает заказы на производство новых смартфонов.

Об этом сообщает TechCrunch.

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Согласно анонимным источникам, известный тайваньский производитель Foxconn остановил некоторые производственные линии для нескольких моделей, после того как компания сократила заказы. Foxconn занимается производством устройств для большинства брендов смартфонов, включая Apple и Xiaomi.

В Huawei уже принимают чрезвычайные меры в связи с тем, что из-за санкций правительства США многие ее партнеры, включая Google, Microsoft, Intel, отказываются с ней работать. Компания уже разработала собственный вариант мобильной операционной системы на Android, поскольку имеет право использовать ее урезанную opensource-версию, без сервисов Googlе.

Сейчас ее пользователи все еще имеют доступ к магазину приложений Google Play Store. Но если компания вынуждена будет перевести продажу приложений в магазин только для Huawei, это будет означать проблемы со стороны ее пользователей за пределами Китая.

По материалам AIN.UA
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