Huawei выслала всех своих американских сотрудников из Китая

Китайская компания Huawei некоторое время назад распорядилась об отправке своих американских сотрудников, которые работали в КНР, обратно на родину.

Об этом сообщают американские СМИ.

По словам высокопоставленного сотрудника Huawei Дан Вэньшуаня, отвечающего в компании за стратегию, граждан США, которые работали в Huawei в отделе исследований и развития, отправили домой еще две недели назад.

Американских сотрудников попросили забрать свои ноутбуки, заблокировать доступ к своим связанным с работой системам и покинуть помещения Huawei.

Кроме того, компания потребовала от своих китайских сотрудников, чтобы они отменили технические встречи со своими американскими коллегами или контактами, а также ограничили общение с гражданами США.

Ранее министерство торговли США приняло решение внести китайскую Huawei в список фирм, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

Дональд Трамп также подписал указ об обеспечении безопасности поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг, который позволит его администрации блокировать иностранные технологические компании от ведения бизнеса в США, если они угрожают национальной безопасности.