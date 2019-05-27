Huawei выслала всех своих американских сотрудников из Китая

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Китайская компания Huawei некоторое время назад распорядилась об отправке своих американских сотрудников, которые работали в КНР, обратно на родину.
Об этом сообщают американские СМИ.
По словам высокопоставленного сотрудника Huawei Дан Вэньшуаня, отвечающего в компании за стратегию, граждан США, которые работали в Huawei в отделе исследований и развития, отправили домой еще две недели назад.
Американских сотрудников попросили забрать свои ноутбуки, заблокировать доступ к своим связанным с работой системам и покинуть помещения Huawei.
Кроме того, компания потребовала от своих китайских сотрудников, чтобы они отменили технические встречи со своими американскими коллегами или контактами, а также ограничили общение с гражданами США.
Ранее министерство торговли США приняло решение внести китайскую Huawei в список фирм, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий.
Дональд Трамп также подписал указ об обеспечении безопасности поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг, который позволит его администрации блокировать иностранные технологические компании от ведения бизнеса в США, если они угрожают национальной безопасности.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко передал 1,75 млн грн на помощь армии13 ч. назад - 1569 14
Стало известно, когда президент “разберется” с тарифами для украинцев11 ч. назад - 6166 13
Украинцы могут покупать ценные бумаги онлайн через Приват246 ч. назад - 2362 7
Продуктивность сельскохозяйственных земель в Украине в 6 раз ниже, чем в Германии - Всемирный банкВчера, 21:34 - 1007 7
МАУ задолжала Украине 476 миллионов гривен6 ч. назад - 465 6
Стало известно, когда президент “разберется” с тарифами для украинцев11 ч. назад - 6166 13
Киевский городской центр занятости назвал наиболее оплачиваемую вакансию Киева13 ч. назад - 5876
Межбанк: гривну ждет непростая пятница10 ч. назад - 3531
Украинцы могут покупать ценные бумаги онлайн через Приват246 ч. назад - 2362 7
У Кличко рассказали, когда откроют Шулявский мост8 ч. назад - 1659 1
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)Вчера, 10:20 - 2317 5
Apple представила обновленный iPod touchПозавчера, 15:10 - 1106
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 3381 6
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 981
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 1134