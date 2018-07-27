Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Активных работодателей на рынке труда Украины в апреле существенно не добавилось, сообщает провайдер комплексных HR-решений HeadHunter Украина.

Впрочем, на вопрос, какие именно профессии востребованы этим летом, эксперты ответили, что ожидаемый сезонный прирост продемонстрировали HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) и сфера туризма. Небольшое, но стабильное увеличение количества вакансий с марта происходит в транспортной сфере, логистике, строительном бизнесе и недвижимости.

“Отели готовятся к предстоящему наплыву посетителей. В кафе и ресторанах начинают работать летние площадки, растет спрос на водителей-экспедиторов, работников склада, риелторов по недвижимости, в том числе загородной, строителей”, — объясняет Юлия Дрожжина, специалист экспертно-аналитического центра hh.ua.

Менее активно работодатели искали выпускников — доля вакансий сократилась на 2%. Это может говорить о том, что прирост в январе-феврале был связан с производственной практикой в вузах, считает Дрожжина.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, по данным экспертно-аналитического центра hh.ua, позитивная динамика в общей базе вакансий видна в таких сферах: “IT, телеком”, “Административный персонал”, “Производство”.

Меньше вакансий было размещено для специалистов направлений “Ретейл”, “Банки, лизинг, инвестиции”, “Начало карьеры, студенты/выпускники”. А по сравнению с апрелем 2018 года снизилась востребованность представителей рабочих профессий и специалистов в сфере туризма, спорта и красоты.

Онлайн-сервис для поиска и размещения вакансий в сегменте голубых воротничков OLX “Работа” отмечает появление сезонных предложений еще с апреля. Из всех предложений на лето, которые публиковались с марта, 32% пришлись на барно-ресторанную сферу, 15% — на розничную торговлю, продажи и закупки. В тройку также вошла работа за рубежом — 12% объявлений о сезонном трудоустройстве.