Какие могут быть основания у Гоструда для внеплановых проверок бизнеса

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Согласно ст. 6 Закона Украины № 877 «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» основаниядля осуществления проведения внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) следующие, пишет “Вестник” ГФС со ссылкой на ГУ Гоструда в Тернопольской области:
Внеплановое мероприятие в таком случае осуществляется по согласованию центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в соответствующей сфере государственного надзора (контроля), или соответствующего государственного коллегиального органа.
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