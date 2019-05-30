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Какие могут быть основания у Гоструда для внеплановых проверок бизнеса

Какие могут быть основания у Гоструда для внеплановых проверок бизнеса

Согласно ст. 6 Закона Украины № 877 «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» основаниядля осуществления проведения внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) следующие, пишет “Вестник” ГФС со ссылкой на ГУ Гоструда в Тернопольской области:

  • Представление субъектом хозяйствования письменного заявления в соответствующий орган государственного надзора (контроля) об осуществлении мероприятия государственного надзора (контроля) по его желанию;
  • Проверка выполнения субъектом хозяйствования предписаний, распоряжений или других распорядительных документов по устранению нарушений требований законодательства, выданных по результатам проведения предыдущего мероприятия органом государственного надзора (контроля);
  • Обращение физического лица (физических лиц) о нарушении, повлекшем ущерб его (их) правам, законным интересам, жизни или здоровью, окружающей среде или безопасности государства, с приложением документов или их копий, подтверждающих такие нарушения (при наличии).

Внеплановое мероприятие в таком случае осуществляется по согласованию центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в соответствующей сфере государственного надзора (контроля), или соответствующего государственного коллегиального органа.

По материалам Finbalance
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