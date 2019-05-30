Водители бойкотируют заправки: покупают меньше бензина и все больше автогаза

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Украинские водители все больше экономят на бензине, об этом говорят данные Госслужбы статистики.
Главные причины — дороговизна и наличие альтернативного топлива, дешевого LPG-газа (сжиженного). Эксперты рынка нефтепродуктов прогнозируют, что эта тенденция будет продолжаться, хотя полного отказа от автомобилей с бензиновыми двигателями пока не ожидают.
По данным Госстатистики, в апреле все водители страны (а по нашим дорогам ездит около 10 млн автомобилей) заправили 139,8 тыс. тонн бензина, из них почти 70% (96,6 тыс. тонн) пришлось на долю автолюбителей. Также они купили в розницу 86% (72,8 тыс. тонн) из 84,9 тыс. тонн LPG-газа. А вот по дизтопливу — большой перевес в сторону коммерческого транспорта: из общего объема продаж в 467,2 тыс. тонн на личный транспорт приходится менее 17% (хотя это целых 78,9 тыс. тонн, что больше, чем продажи автогаза).
По словам экспертов, причина того, что “дизеля” у нас в итоге продается вдвое больше, чем других видов нефтепродуктов, вместе взятых, легко объяснима: на солярке работают тепловозы, сельхозтехника и фуры-дальнобойки.
Эксперты подтверждают, что все больше личного автотранспорта его владельцы переводят на газ. Анализ данных консалтинговой группы “А-95” показывает, что рынок продаж LPG-газа, начиная с 2013 г., в среднем рос на 8—10%, а за два года — 2015-й и 2016-й (когда подорожал доллар) — темпы роста были соответственно 15% и 30%, затем снова опустились до 10%.
“Безусловно, это выгодно, такая тенденция наблюдается с 2008 года, — говорит директор спецпроектов НТЦ “Психея” Геннадий Рябцев. — Уже 10 лет постепенно нарастает объем реализации сжиженного газа и увеличивается количество переоборудованных автомобилей”.
Но эксперт не прогнозирует поголовного перехода бензиновых авто на газ. По его словам, есть как принципиальные противники этого топлива, так и те, кто ездит немного, 1,5—2 тыс. км в год, поэтому срок окупаемости ГБО для них растянется на десятилетие. Это, например, селяне, использующие авто как “рабочую лошадку” при сельхозработах, а также для поездок за покупками и по делам в ближайший райцентр.
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