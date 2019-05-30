В ДФС рассказали, как пользоваться электронным кабинетом налогоплательщика

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Оплатить налог на имущество с физических лиц – налог на недвижимое имущество украинцы могут с помощью «Электронного кабинета плательщика».
Об этом сообщает пресс-служба ДФС.
“На сегодня ДФС введен ряд электронных сервисов, в частности, возможность уплаты налога на имущество с физических лиц (налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, транспортный налог и плата за землю) средствами «Электронного кабинета»”, – говорится в сообщении.
Что для этого необходимо:
С помощью «Электронного кабинета» налогоплательщики – физические лица имеют возможность просмотра данных о:
При использовании «электронного кабинета» налогоплательщики смогут сэкономить свои средства и время, оплатить указанные налоги в любое удобное, в т.ч. нерабочее время. Это также избавляет от необходимости посещать центры обслуживания плательщиков, банковские учреждения, и тому подобное.
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