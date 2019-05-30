В ДФС рассказали, как пользоваться электронным кабинетом налогоплательщика

Оплатить налог на имущество с физических лиц – налог на недвижимое имущество украинцы могут с помощью «Электронного кабинета плательщика».

Об этом сообщает пресс-служба ДФС.

“На сегодня ДФС введен ряд электронных сервисов, в частности, возможность уплаты налога на имущество с физических лиц (налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, транспортный налог и плата за землю) средствами «Электронного кабинета»”, – говорится в сообщении.

Что для этого необходимо:

Для возможности пользования «Электронным кабинетом» налогоплательщикам необходимо получить личные ключи электронной цифровой подписи.

С помощью «Электронного кабинета» налогоплательщики – физические лица имеют возможность просмотра данных о:

Объектов налогообложения (земельные участки, жилые дома, квартиры, садовые (дачные дома), гаражи, легковые автомобили)

Сложившихся налоговых уведомлений-решений и необходимых платежных реквизитов органов местного самоуправления для уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, транспортного налога и платы за землю;

Расчетов сумм налоговых обязательств по таким налогам;

Состояния расчетов с бюджетом.

При использовании «электронного кабинета» налогоплательщики смогут сэкономить свои средства и время, оплатить указанные налоги в любое удобное, в т.ч. нерабочее время. Это также избавляет от необходимости посещать центры обслуживания плательщиков, банковские учреждения, и тому подобное.