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В ДФС рассказали, как пользоваться электронным кабинетом налогоплательщика

В ДФС рассказали, как пользоваться электронным кабинетом налогоплательщика

Оплатить налог на имущество с физических лиц – налог на недвижимое имущество украинцы могут с помощью «Электронного кабинета плательщика».

Об этом сообщает пресс-служба ДФС.

“На сегодня ДФС введен ряд электронных сервисов, в частности, возможность уплаты налога на имущество с физических лиц (налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, транспортный налог и плата за землю) средствами «Электронного кабинета»”, – говорится в сообщении.

Что для этого необходимо:

  • Для возможности пользования «Электронным кабинетом» налогоплательщикам необходимо получить личные ключи электронной цифровой подписи.

С помощью «Электронного кабинета» налогоплательщики – физические лица имеют возможность просмотра данных о:

  • Объектов налогообложения (земельные участки, жилые дома, квартиры, садовые (дачные дома), гаражи, легковые автомобили)
  • Сложившихся налоговых уведомлений-решений и необходимых платежных реквизитов органов местного самоуправления для уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, транспортного налога и платы за землю;
  • Расчетов сумм налоговых обязательств по таким налогам;
  • Состояния расчетов с бюджетом.

При использовании «электронного кабинета» налогоплательщики смогут сэкономить свои средства и время, оплатить указанные налоги в любое удобное, в т.ч. нерабочее время. Это также избавляет от необходимости посещать центры обслуживания плательщиков, банковские учреждения, и тому подобное.

По материалам Finance.UA
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