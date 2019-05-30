Российское правительство будет ежемесячно пересматривать перечень компаний, которым разрешено продавать нефть и уголь в Украину

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Министерство экономического развития России направило российскому правительству окончательный перечень компаний, которым разрешено поставлять уголь, нефть и нефтепродукты в Украину. Этот перечень будут обновлять ежемесячно.
Об этом сообщила пресс-служба российского министерства.
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«Минэкономразвития направило предложения правительству РФ по перечню компаний, которые будут осуществлять поставки нефтепродуктов и угля в Украину. Перечень компаний и объемы поставок будут пересматриваться ежемесячно на основе поданных заявок», – говорится в сообщении российского министерства.
Напомним, что 1 июня вступают в силу новые санкции России против Украины. В частности, санкциями предусмотрен запрет на поставки в Украину российской нефти, угля, бензина и других нефтепродуктов. Для того, чтобы продолжать поставки и торговлю с Украиной, российским компаниям отныне нужно получить специальное разрешение российского правительства.
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