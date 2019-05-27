Межбанк: котировки доллара просели

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Сценарий валютных торгов этой пятницы можно рассматривать как своеобразную коррекцию доллара после практически недельного взлета котировок. В самом начале спекулянты попытались опять играть “на повышение”, что в первые минут 30 сессии им удалось. Рынок фактически стартовал с уровня 26,98/27,02 (что снова было выше предыдущего закрытия 26,915/26,95). Казалось, курс попрет вверх, и самые невыдержанные клиенты на опасениях эффекта окончания месяца и дальнейшего роста курса – стали скупаться по этим ценам.
Но уже к 10:30 такие желающие закрыли свои сделки, а количество продавцов стало расти. Это развернуло рынок, и на 11 часов котировки доллара упали сразу до 26,86/26,90. В пределах 26,84-26,85/26,89-26,90 доллар пробыл фактически до обеда с периодическими выходами то крупных покупателей, то продавцов.
Они, на удивление быстро, договаривались по цене, и курс почти застыл в этих пределах. Все спешили , так как дообеденные торги фактически делали закрытие месяца и клиенты были максимально активны до 14 часов.
После 14 часов и до самого завершения пятничной сессии основные операции проводили уже сами банки, которым необходимо было закрыть свои сделки по валютной позиции, чтобы зафиксировать финансовый результат по торговле валютой на отчетную дату. Результат – 26,84/26,88 гривен за доллар на 15:00 и 26,83/26,86 – на момент завершения сессии.
Сегодняшнее проседание котировок доллара является коррекцией после трехдневного роста. Следующая неделя во многом будет зависеть от поведения “дочек” иностранцев по выводу дивидендов и от результатов очередного аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ.
Главные события 31 мая на межбанке:
1) Попытка дальнейшего разогрева рынка и затем проседание котировок доллара с утренних 26,98/27,02 до 26,83/26,86 гривен к моменту завершения сессии;
2) НБУ не выходил на торги в публичном формате;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 26,8619 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 3 июня установлен на уровне 26,8546.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,84 / 26,88
евро – 29,91 / 29,96
российский рубль – 0,4101 / 0,4108
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1165 / 1,1166
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