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Средний размер платежки за ЖКУ весной уменьшился вдвое

Средний размер платежки за ЖКУ весной уменьшился вдвое

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец апреля 2019 года составила 63,5 млрд грн, что на 5,7 млрд грн меньше, чем месяцем ранее.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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На конец апреля 2019 года задолженность населения составила:

  • по уплате за поставки природного газа – 29,5 млрд грн,
  • за централизованное отопление и снабжение горячей воды – 19,3 млрд грн,
  • за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 4,6 млрд грн,
  • за централизованное снабжение холодной воды – 3,6 млрд грн,
  • за вывоз бытовых отходов – 0,7 млрд грн,
  • за поставки электрической энергии – 5,8 млрд грн

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в апреле 2019 года составили 1191,9 грн, что значительно меньше, чем в январе (2693,2 грн), феврале (2660,6 грн) и марте (2296,5 грн).

В апреле 2019 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 14,6 млрд грн (159,9% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии – 3,3 млрд грн (120,6%).

По материалам РБК-Украина
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