Минэкономразвития обновило прогноз подорожания коммуналки

В течение следующих нескольких лет тарифы на коммунальные услуги будут расти, однако, несколько иными темпами, чем прогнозировалось ранее.

Об этом говорится в апрельском консенсус-прогнозе Минэкономразвития на 2019-2022 годы.

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По предположениям экспертов, природный газ в течение следующих четырех лет будет дорожать так:

2019 год – на 15%,

2020 год – на 20%,

2021 год – 14%,

2022 год – 10%.

В декабре эксперты прогнозировали, что газ будет дорожать так: 2019 год – на 15%, в 2020 году – на 18% и 2021 год – 15%.

Согласно прогнозу, сделанному в декабре, горячая вода и отопление в 2019 году должны были подорожать на 10%, в 2020 году – на 15%, а в 2021 году – на 15%. Сейчас же эксперты прогнозируют, что рост будет таким: 20%, 15% и 11,5% соответственно. В 2022 году, по предположению экспертов, подорожание горячей воды и отопления достигнет 10%.

Касаемо электроэнергии, в декабре прошлого года ожидалось, что украинцы будут платить на 20% больше по 2019 году, на 19,5% – в 2020 году и на 20% больше в 2021 году. В то же время теперь эксперты прогнозируют иные темпы роста: 15%, 18,9% и 20% соответственно. В 2022 году, как ожидается, электроэнергия подорожает на 7%.

Добавим, в прогнозе указано изменение тарифов на коммунальные услуги (декабрь к декабрю), на базе которых рассчитывается индекс потребительских цен.