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«Государство в смартфоне» функционирует уже 3 года - Кубив

«Государство в смартфоне» функционирует уже 3 года - Кубив

Первый вице-премьер-министр Степан Кубив заявил, что в Украине не менее трех лет действуют цифровые сервисы, которыми граждане могут воспользоваться с помощью смартфонов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

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«То, что сейчас называют «государством в смартфоне», мы уже создали. Благодаря Минэкономразвития государственные закупки, малая приватизация, отчеты о технической помощи и государственные предприятия – у каждого гражданина в смартфоне. Вы можете покупать у государства, продавать государству и контролировать государство, не выходя из дома», – сказал Степан Кубив во время отчета в Верховной Раде относительно цифровой экономики за 2016-2018 годы.

По словам Кубива, административные услуги уже также доступны в смартфоне.

«На сайте Правительственного портала можно получить 125 публичных услуг полностью онлайн. Вы можете зарегистрировать бизнес онлайн; получить многочисленные справки и выписки из реестров; подать заявление на пособие при рождении ребенка и многое другое», – сказал Кубив.

Он также призвал депутатов принять участие в создании «государства в смартфоне» в контексте поддержки законопроекта об «Е-малыше».

«Эта инициатива даст родителям возможность получить в электронном виде 10 услуг, связанных с рождением ребенка», – сказал чиновник.

По материалам Finance.UA
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