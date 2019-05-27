Искусственный дефолт остановил экономическую поддержку Украины со стороны Запада - представитель ЕК

Идея объявления Украиной дефолта по внешним обязательствам опасна, ведь ситуация в стране сейчас не требует такого шага. Таким образом, дефолт мог бы быть объявлен по политическим мотивам, и это – худший сценарий.

Такое мнение высказала директор по международным экономическим отношениям и глобальному управлению Генерального директората Европейской Комиссии по экономическим и финансовым делам Елена Флорес.

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“Если в текущих условиях каким-то образом будет допущен дефолт – все, что было достигнуто в прошлые годы, будет разрушено на следующий день. Если говорить простым языком, цена будет очень высокой. Ускоренное и искусственное снижение стоимости активов, падение уровня жизни, высокая инфляция и отсутствие доступа к внешним кредитным деньгам и, разумеется, никаких инвестиций, в условиях неопределенности, недостатка доверия и ненадежности”, – отметила представитель Еврокомиссии.

Она отметила, что ситуация искусственного дефолта будет выглядеть даже хуже, чем была бы при вынужденном прекращении обслуживания долговых обязательств, вызванном экономическими неурядицами.

“Сейчас страна не нуждается в существенной корректировке макроэкономического курса, поэтому в таком случае речь пойдет об определенном политическом выборе. Это будет восприниматься даже хуже”, – сказала Флорес.

Она отдельно отметила, что даже необходимость платить обязательства по долгам в этом году не ставит Украину в критическую ситуацию, которая могла бы вызвать дефолт.

“В том, что касается долгов – Украине важно придерживаться такой макроэкономической политики, которая уже была введена, сейчас стоит лишь идти по этому пути. Украина сейчас не стоит перед необходимостью вводить какие-то огромные уточнения в связи с долгом. Он последовательно уменьшался с 2016 года, когда был на уровне 80 процентов от ВВП. Сейчас он на уровне 60 процентов – это тоже много, но этот долг – на траектории снижения, и надо этой траектории придерживаться”, – убеждена европейский экономист.

Она подчеркнула, что в этой ситуации для Украины очень важно сохранить доступ к внешней финансовой поддержке.

“Абсолютно важно, чтобы страна в дальнейшем имела доступ к внешней поддержке, например, от МВФ, от ЕС, с частных рынков – по приемлемой, а не по самой высокой цене. Но такая умеренная цена возможна только при условии и в результате финансовой стабильности и реформ”, – отметила представитель Еврокомиссии.