В США построят крупнейшее в мире хранилище для возобновляемой энергии

Японский консорциум Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) и американская компания Magnum Development объявили о запуске совместной инициативы по строительству хранилища возобновляемой энергии.

В рамках проекта Advanced Clean Energy Storage (ACES) будет создана система аккумулирования энергии из возобновляемых источников, рассчитанная на 1 тысячу мегаватт, что позволит обслуживать до 150 тысяч домохозяйств ежегодно. Для разработки будут использованы передовые технологии по хранению сжатого воздуха, аккумуляторы высокой емкости и твердооксидные топливные элементы.

В западной части США спрос на электроэнергию в дневное время достаточно низок, что требует хранения излишних объемов энергии и негативно влияет на ценообразование.

ACES позволит решить данные вопросы и аккумулировать свободную энергию на срок до нескольких сезонов для последующего использования.

Центральная часть штата Юта, где будет реализован проект – оптимальное место для строительства энергохранилища в силу развитой транспортной инфраструктуры, обширных запасов солнечной и ветровой энергии и наличия соляных куполов, необходимых для применения сжатого воздуха при перенаправлении излишков энергии.