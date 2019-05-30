В США построят крупнейшее в мире хранилище для возобновляемой энергии

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Японский консорциум Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) и американская компания Magnum Development объявили о запуске совместной инициативы по строительству хранилища возобновляемой энергии.
В рамках проекта Advanced Clean Energy Storage (ACES) будет создана система аккумулирования энергии из возобновляемых источников, рассчитанная на 1 тысячу мегаватт, что позволит обслуживать до 150 тысяч домохозяйств ежегодно. Для разработки будут использованы передовые технологии по хранению сжатого воздуха, аккумуляторы высокой емкости и твердооксидные топливные элементы.
В западной части США спрос на электроэнергию в дневное время достаточно низок, что требует хранения излишних объемов энергии и негативно влияет на ценообразование.
ACES позволит решить данные вопросы и аккумулировать свободную энергию на срок до нескольких сезонов для последующего использования.
Центральная часть штата Юта, где будет реализован проект – оптимальное место для строительства энергохранилища в силу развитой транспортной инфраструктуры, обширных запасов солнечной и ветровой энергии и наличия соляных куполов, необходимых для применения сжатого воздуха при перенаправлении излишков энергии.
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