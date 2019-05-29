Венгрия выделит свыше 7,5 млн евро на закарпатскую "культурную экспансию"

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Правительство Венгрии выделит более 7,5 млн евро на программу поддержки венгерской культуры Закарпатья.
Об этом сообщает Фокус со ссылкой на Mukachevo.net.
О запуске программы на пресс-конференции в Будапеште объявил Иштван Грежа, уполномоченный венгерского министра, ответственный за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем.
По его словам, программа будет направлена на обновление зданий культурного наследия, а также внедрение театрально-музыкальных программ. Грежа назвал это “венгерской культурной экспансией”.
“На Закарпатье мы планируем привозить большие импрезы и спектакли только высокого художественного уровня, что часто невозможно в неприспособленных и давно забытых гигантских домах культуры”, – отметил Грежа.
Первым этапом этой программы является реконструкция Венгерского национального театра в Берегово, где уже этой осенью разместится также культурный центр имени Шари Федак. По словам Грежи, дальше начнется поддержка учреждений культуры по всему Закарпатью.
Основная часть реализации программы начнется в 2020 году и продлится еще два года.
Грежа также отметил, что все народы Закарпатья также смогут показать венграм, насколько многогранной является их культура. И добавил: “Если эта модель на Закарпатье заработает, то она будет распространяться и на другие зарубежные венгерские общины”.
По его словам, венгерское правительство готово поддержать не только закарпатских венгров, а также представителей всех национальностей Закарпатья, в соответствии с их предложениями, которые предварительно будут одобрены правительством Венгрии.
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