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МАУ задолжала Украине 476 миллионов гривен

МАУ задолжала Украине 476 миллионов гривен

Компания “Международные линии Украины” (МАУ) закончила 2018 год с огромным убытком – 2,7 млрд гривен, в настоящее время авиакомпания должна “Украэроруху” 476 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные программы “Схемы”.

По словам специалиста по авиационному праву Андрея Гука, МАУ, которая принадлежит Арону Майбергу и Игорю Коломойскому, фактически отказалась полноценно платить за аэронавигационные услуги.

“Инициированные серьезные споры по основным поставщиком аэронавигационных услуг – “Украэрорух”. Если по-простому, то МАУ перестало платить ту цену, которую “Украэрорух” выставляет”, – рассказал он.

Сейчас госпредприятие судится с компанией МАУ, которая должна “Украэроруху” около полмиллиарда гривен за уже оказанные аэронавигационные услуг. Руководитель юридической службы государственного “Украэроруха” Елена Карнаух сообщила: “На сегодняшний день МАУ задолжала, и переданы в суде иски на сумму около полмиллиарда – 476 миллионов гривен”. Она пояснила, что эта разница возникла потому, что в авиакомпании решили платить меньше, потому что считают, что цены на такие услуги неоправданно высоки.

В Министерстве инфраструктуры, которому подчиняется “Украэрорух”, заявили, что “не против получать долги частями, только бы вернуть государству свое”. При этом глава ведомства Владимир Омелян отмечает, что сейчас идет поиск “оптимальных путей сотрудничества” с МАУ.

В расследовании говорится, что авиакомпания Коломойского пытается отсудить у государства деньги за те годы, когда МАУ платила за услуги, по их версии, несправедливую стоимость – а это 16-17 годы, поэтому требует вернуть разницу почти 900 млн гривен. МАУ отказывается платить авиационный сбор, за счет которого наполняется специальный фонд авиации, из которого финансируется деятельность Государственной авиационной службы.

По материалам РБК-Украина
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