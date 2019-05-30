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Высший антикоррупционный суд: чем будет заниматься и когда начнет работу

Высший антикоррупционный суд: чем будет заниматься и когда начнет работу

Создание Высшего антикоррупционного суда – это было одним из условий западных партнеров Украины. В частности, на этом настаивал МВФ, который соглашался на сотрудничество при условии, что власть будет демонстрировать эффективность в борьбе с коррупцией.

Об этом рассказал заместитель председателя Высшего антикоррупционного суда Евгений Крук.

Председателем Высшего антикоррупционного суда стала Елена Танасевич. Получить более 20 необходимых голосов от судей ей удалось с третьей попытки. На новой должности Танасевич будет работать три года.

В 2018 году появилось ведомство, которое рассматривает дела по:

  • хищению государственного имущества, которое было совершено с использованием служебного положения;
  • злоупотреблению влиянием, властью или служебным положением;
  • использованию бюджетных денег не по назначению;
  • предоставлению бюджетных денег или кредитов из государственной сметы без прописанных в ней назначений;
  • предложению или даче взятки должностному лицу, чиновнику, руководителю госпредприятий;
  • подкупу аудитора, нотариуса, оценщика;
  • похищению, повреждению, присвоению, вымогательству документов, штампов, печатей и т.д.

По решению самого Высшего антикоррупционного суда, ведомство должно начать свою работу 5 сентября 2019 года – это ближайшая возможная дата. Планируется, что к концу августа будут подсчитаны результаты всех конкурсов, государственные органы предоставят судьям доступ к делам под грифом “Секретно” и предоставят подходящее помещение.

По материалам Телеканал 24
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