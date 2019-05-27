Компания Фирташа открыла новый завод во Львове

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Компания «РГК» Дмитрия Фирташа открыла завод по производству газового оборудования во Львове.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
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Отмечается, что завод является крупнейшим в Украине производственным комплексом, специализирующимся на изготовлении шкафных газорегуляторных пунктов (ШГРП).
«В ближайшие годы в Украине необходимо заменить почти 20 тысяч ШГРП, которые уже исчерпали срок эксплуатации. Это оборудование необходимо для регулирования и поддержания стабильного давления природного газа в распределительных сетях, что обеспечивает надежность и безопасность газоснабжения и бесперебойную доставку газа каждому потребителю», – сообщают в компании.
Там добавляют, что ежегодно новый завод может производить 900 единиц оборудования. На начальной стадии производства доля импортных деталей будет составлять 50%, однако в «РГК» отмечают, что в дальнейшем доля локализации производства будет расти.
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