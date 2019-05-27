0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 382 0

Компания Фирташа открыла новый завод во Львове

Компания Фирташа открыла новый завод во Львове

Компания «РГК» Дмитрия Фирташа открыла завод по производству газового оборудования во Львове.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Читайте также: Тигипко купил у Фирташа ТЦ Арена Сити в Киеве

Отмечается, что завод является крупнейшим в Украине производственным комплексом, специализирующимся на изготовлении шкафных газорегуляторных пунктов (ШГРП).

«В ближайшие годы в Украине необходимо заменить почти 20 тысяч ШГРП, которые уже исчерпали срок эксплуатации. Это оборудование необходимо для регулирования и поддержания стабильного давления природного газа в распределительных сетях, что обеспечивает надежность и безопасность газоснабжения и бесперебойную доставку газа каждому потребителю», – сообщают в компании.

Там добавляют, что ежегодно новый завод может производить 900 единиц оборудования. На начальной стадии производства доля импортных деталей будет составлять 50%, однако в «РГК» отмечают, что в дальнейшем доля локализации производства будет расти.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.