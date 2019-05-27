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Верховный суд отказался арестовывать имущество "дочек" российских банков

Верховный суд отказался арестовывать имущество "дочек" российских банков

Верховный суд отказался отменять решения судов низшей инстанции, которыми были сняты аресты с имущества “дочек” российских государственных банков “Сбербанк”, “Проминвестбанк” и ВТБ.

Об этом свидетельствует решение суда.

Отмечается, что изначально Апелляционный суд Киева по требованию группы “Приват” для исполнения решения Арбитражного суда Гааги о взыскании компенсации с России 159 миллионов долларов за аннексию Крыма принимал решение об аресте имущества российских государственных банков. Однако впоследствии решил отменить арест, признав, что должником является Россия, а не ее государственные банки.

Напомним, рассмотрение вышеуказанного дела было инициировано истцами против РФ 19 июня 2015 г. на основании соглашения между правительствами РФ и Украины от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций российско-украинского двустороннего инвестдоговора (ДИД) и в соответствии с регламентом UNCITRAL.

Истцы утверждали, что РФ нарушила свои обязательства путем принятия с августа 2014 года шагов, которые препятствовали их инвестициям в Крыму.

По материалам ТСН
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