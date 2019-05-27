По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (30,600 млн и 29,631 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (43 и 31). Максимальный курс продажи доллара 26,90 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,75-26,76 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 74 активные заявки по доллару на сумму более 60,231 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,8000 – 2 22226,7300 – 23 00026,7200 – 40 00026,7200 – 27 88826,7100 – 120 00026,7000 – 30 00026,7000 – 100 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,7000 – 20 000

26,7300 – 5 000

26,7300 – 40 000

26,7400 – 30 000

26,7400 – 5 000

26,7400 – 10 000

26,7500 – 3 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,7851 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,6842 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.