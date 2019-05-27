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Активы Центробанка Японии превысили пять триллионов долларов

Активы Центробанка Японии превысили пять триллионов долларов

Размер активов Центробанка Японии увеличился седьмой год подряд и достиг рекордной отметки в $5,1 трлн.

Об этом накануне сообщило NHK.

“Центральный банк вел покупку активов в больших объемах в рамках своей монетарной политики”, – говорится в сообщении.

Официальные представители Банка Японии заявили, что по состоянию на конец марта общая сумма активов достигла 557 трлн иен, или около $5,1 трлн.

За год активы выросли на 5,4%. Центральный банк располагает государственными облигациями правительства Японии на сумму 470 трлн иен, или $4,3 трлн. Это на 4,8% превышает прошлогодний показатель, правда, указывается, что в последнее время процесс покупки гособлигаций замедлился.

Также указано, что чистый доход Банка Японии составил 587 млрд иен, или $5,4 млрд, снизившись на 23,3%.

По материалам bigmir.net
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