Активы Центробанка Японии превысили пять триллионов долларов

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Размер активов Центробанка Японии увеличился седьмой год подряд и достиг рекордной отметки в $5,1 трлн.
Об этом накануне сообщило NHK.
“Центральный банк вел покупку активов в больших объемах в рамках своей монетарной политики”, – говорится в сообщении.
Официальные представители Банка Японии заявили, что по состоянию на конец марта общая сумма активов достигла 557 трлн иен, или около $5,1 трлн.
За год активы выросли на 5,4%. Центральный банк располагает государственными облигациями правительства Японии на сумму 470 трлн иен, или $4,3 трлн. Это на 4,8% превышает прошлогодний показатель, правда, указывается, что в последнее время процесс покупки гособлигаций замедлился.
Также указано, что чистый доход Банка Японии составил 587 млрд иен, или $5,4 млрд, снизившись на 23,3%.
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