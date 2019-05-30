Forbes возвращается в Украину

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Стало известно, что издание Forbes до конца 2019 года вернется в Украину.
Его издателем выступит словацкая компания Barecz & Conrad Media. Она уже владеет другими франшизами Forbes: в Словакии, Чехии, Австрии и Венгрии. Украина станет пятым рынком для издательства, – сообщает AIN.UA.
Право на выпуск “Forbes Украина” учредитель компании UMH Борис Ложкин получил в 2009 году, а в марте 2011-го вышел первый номер. Как описывало издание Forbes историю Ложкина, впервые план о покупке глянца появился еще в 2002-м, но реальные переговоры начались только в 2008 году.
Последний номер “Forbes Украина” вышел в 2017-м году, после этого еще некоторое время работал сайт. Известно, что причиной остановки работы “Forbes Украина” стали финансовые проблемы у издателя — UMH.
Лицензия у “Forbes Украина” закончилась летом 2018 года. За несколько месяцев до этого американцы начали искать новых издателей.
На данный момент у «Forbes Украина» уже есть главный редактор, на его поиск ушло несколько месяцев. Это известный медиаменеджер, его имя пока не называют. Сейчас идет подбор команды. На подготовку к запуску может уйти до полугода.
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