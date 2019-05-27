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Португалия разместила трехлетние панда-бонды

Португалия разместила трехлетние панда-бонды

Португалия разместила трехлетние облигации на сумму 2 млрд юаней ($290 млн), став первой страной в еврозоне, выпустившей панда-бонды.

Бумаги размещены под доходность 4,09% годовых, спрос на них превысил предложение более чем в три раза, свидетельствуют данные государственного долгового агентства Португалии.

Организаторами размещения стали Bank of China и HSBC Holdings Plc. В целом Португалия планирует привлечь 5 млрд юаней за счет размещения панда-бондов.

Китайские власти долгое время обещают сделать свой рынок облигаций более открытым для иностранных эмитентов.

Зампредседателя Народного банка Китая (НБК) Пань Гуншэн ранее в этом году заявлял о том, что привлечение инвесторов на рынок панда-бондов является ключевым для развития финансовых рынков страны.

Первой из европейских стран, разместивших панда-бонды в августе 2016 года, стала Польша, второй – Венгрия, которая дебютировала на этом рынке в июле 2017 года. В настоящее время в обращении находятся юаневые облигации общей стоимостью 276,5 млрд юаней.

Справка Finance.ua:

  • «Панда-бондами» называют долговые ценные бумаги, выпущенные некитайскими эмитентами в Китае и торгуемые в юанях.
По материалам Фондовый Мир
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