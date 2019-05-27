В Гройсмана спрогнозировали, когда ВВП превысит докризисный объем (инфографика)

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Экономика Украины прекратила падение в 2016 и с тех пор совокупно выросла на 8,4%.
Об этом во время часа вопросов к правительству сказал первый вице-премьер-министр Украины и министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, отчитываясь за три года работы Кабмина.
“Сегодня я отчитываюсь за три года реформы в экономике. Через полтора года ВВП превысит докризисный объем ВВП 2013 года на 0,7 п.п.”, – сказал он.
Кубив напомнил, что, по некоторым оценкам Украина потеряла 20% ВВП из-за агрессии России и аннексии Крыма.
“Мы потеряли людей, заводы, промышленные комплексы, залежи газа, угля. Но мы выстояли и вывели экономику из крутого пике. Экономика прекратила падение в 2016-м и с тех пор совокупно выросла на 8,4%. В I квартале 2019 рост ВВП – 2,2%. Это – достижение Кабмина и Нацбанка”, – отметил вице-премьер.
По его словам, МЭРТ защитило и внедрило пять ключевых экономических реформ:
“В упрощении бизнес-климата основным нашим достижением является сокращение теневой экономики. В 2018 году в Украине зафиксирован самый низкий уровень теневой экономики за последние 11 лет – 30% от ВВП. Это на 10 процентных пунктов ниже, чем в 2015 году”, – отметил Кубив.
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