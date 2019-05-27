0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 437 0

В Гройсмана спрогнозировали, когда ВВП превысит докризисный объем (инфографика)

В Гройсмана спрогнозировали, когда ВВП превысит докризисный объем (инфографика)

Экономика Украины прекратила падение в 2016 и с тех пор совокупно выросла на 8,4%.

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал первый вице-премьер-министр Украины и министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, отчитываясь за три года работы Кабмина.

“Сегодня я отчитываюсь за три года реформы в экономике. Через полтора года ВВП превысит докризисный объем ВВП 2013 года на 0,7 п.п.”, – сказал он.

Кубив напомнил, что, по некоторым оценкам Украина потеряла 20% ВВП из-за агрессии России и аннексии Крыма.

“Мы потеряли людей, заводы, промышленные комплексы, залежи газа, угля. Но мы выстояли и вывели экономику из крутого пике. Экономика прекратила падение в 2016-м и с тех пор совокупно выросла на 8,4%. В I квартале 2019 рост ВВП – 2,2%. Это – достижение Кабмина и Нацбанка”, – отметил вице-премьер.

По его словам, МЭРТ защитило и внедрило пять ключевых экономических реформ:

  • Поддержка и продвижение экспорта,
  • Упрощение бизнес-климата,
  • Реформа госзакупок,
  • Реформа управления государственной собственностью,
  • Развитие промышленности и оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

“В упрощении бизнес-климата основным нашим достижением является сокращение теневой экономики. В 2018 году в Украине зафиксирован самый низкий уровень теневой экономики за последние 11 лет – 30% от ВВП. Это на 10 процентных пунктов ниже, чем в 2015 году”, – отметил Кубив.

По материалам depo.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.