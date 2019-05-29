Forbes назвал самые дорогие автобренды 2019 года

Ежегодный рейтинг журнала Forbes «100 самых дорогих брендов мира» показал, что Mercedes-Benz так и не удалось опередить японцев из Toyota. Хотя в прошлом году немцы очень близко приблизились, сейчас бренд сдвинули ниже на пять позиций, а Toyota осталась в десятке лучших.

В этом в список самых дорогих автомобильных брендов попало только 11, а в прошлом году их было 12. Прочное девятое место занимает Toyota c его оценочной стоимостью 44,6 млрд долларов (44,7 — в 2018 году). С разницей в 11,4 млрд долларов семнадцатое место в рейтинге занимает Mercedes-Benz со стоимостью в 33,2 млрд долларов (34,7 млрд долларов в 2018 году).

Список автомобильных компаний среди 100 самых дорогих брендов в мире:

9. Toyota (44,6 млрд)

17. Mercedes-Benz (33,2 млрд)

21. BMW (29,8 млрд)

28. Honda (25,8 млрд)

41. Audi (14,2 млрд)

48. Ford (13 млрд)

62. Porshe (11 млрд)

63. Chevrolet (9,7 млрд)

72. Lexus (9,6 млрд)

81. Nissan (8,9 млрд)

94. Hyundai (8,1 млрд)

Выпал из ТОП-100 самых дорогих брендов Volkswagen, который в прошлом году располагался на 90 позиции. Но в целом мало кому удалось нарастить капитал и многие потеряли в прибыли и стоимости. Плюс в один процент показали только бренд Honda, Porsche и Lexus.