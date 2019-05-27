Коломойский блокирует иск Нацбанка в Швейцарии с помощью украинских судов - НБУ

Сегодня, 31 мая, Хозяйственный суд города Киева будет рассматривать дело по иску Игоря Коломойского к Национальному банку Украины (НБУ) и АО КБ “ПриватБанк” о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования и пяти договоров личного поручительства И.В. Коломойского по этим кредитным договорам.

Как отмечает пресс-служба НБУ, такой иск и указанные исковые требования являются попыткой Коломойского остановить, а в дальнейшем и исключить рассмотрение инициированных НБУ дел в Швейцарии. Что, в свою очередь, свидетельствует о нежелании экс-владельца ПриватБанка выполнять взятые на себя обязательства по договорам поручительства.

НБУ напоминает, что в декабре 2018 года Нацбанк обратился в Первую инстанцию Суда Республики и Кантона Женевы по месту жительства Коломойского для взыскания задолженности как финансового поручителя перед НБУ.

“В 2016 году Игорь Коломойский, который на тот момент был совладельцем существенной доли ПриватБанка, заключил с Национальным банком договоры поручительства, и по собственной воле лично обязался выполнить требования Нацбанка по возврату кредитов рефинансирования полученных ПриватБанком за период 2008-2014 годов. Как фактически, так и юридически Игорь Коломойский остается должником перед НБУ по указанным кредитам ПриватБанка, задолженность по которым на сегодня составляет 9,2 млрд грн”, — пояснили в НБУ.

В Нацбанке подчеркивают, что вместо выполнения взятых на себя обязательств, Коломойский совершает юридические действия для блокирования рассмотрения инициированных НБУ судебных процессов в Швейцарии и Украины о взыскании задолженности.

В частности, подобные исковые требования Коломойского были удовлетворены Печерским районным судом города Киева 20 апреля года.

Национальный банк обращает внимание, что в случае признания кредитных договоров и договоров поручительства недействительными в нарушение принципа эстопель (широко применяется в практике Верховного Суда), Хозяйственный суд Киева фактически установит возможность Коломойскому избежать ответственности за выполнение взятых обязательств по договорам личного поручительства.

Кроме того, это осложнит защиту интересов как НБУ, так и государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению ущерба, нанесенного государству бывшими владельцами ПриватБанка.