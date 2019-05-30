В Риме запускается сервис, который позволяет оставлять туристам багаж в заведениях

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В некоторых заведениях Рима отныне можно оставить багаж. Об этом сообщает Veter Doit.
Сервис LuggageHero разработали для ситуации, например, когда у туриста есть несколько часов между прилетом и заселением в гостиницу и он хочет погулять по городу без лишнего груза. Для этого были выбраны 50 заведений вблизи важных транспортных узлов и популярных районов.
В сервисе можно просматривать вместимость заведения для багажа, а также подключение к вай-фай.
Стоимость услуги составляет один евро в час или 10 евро в день. Для того, чтобы оставить вещи в заведении, необходимо заказать онлайн точку хранения, после чего сервис пришлет указания по маршруту.
Сообщается, что кроме Рима, LuggageHero работает в Копенгагене, Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго, Лондоне, Мадриде, Лиссабоне, Монреале, Ницце и Брюсселе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Когда подешевеют электромобили - исследование BloombergПозавчера, 21:06 - 7315 3
В «Укравтодоре» рассказали, какие дороги отстроят в первую очередьВчера, 19:08 - 611 1
Украина, Грузия и Азербайджан запустят железнодорожный маршрут из Китая в ЕвропуПозавчера, 07:08 - 713 1
Венгрия выделит свыше 7,5 млн евро на закарпатскую "культурную экспансию"Позавчера, 18:22 - 1423 1
Основные потребители украинского алкоголя за рубежомВчера, 07:09 - 8900
Владельцы биометрических паспортов смогут самостоятельно проходить контроль в аэропортах ВаршавыВчера, 11:02 - 4622
Названы города с самым дорогим общественным транспортомВчера, 08:01 - 3876 1
Названы марки авто, которые угоняют чаще всегоВчера, 14:25 - 2008
Сколько зарабатывают сотрудники известных IT-компаний (инфографика)Вчера, 10:12 - 2353
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрамПозавчера, 12:10 - 265
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 3060 5
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1225
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 3688 6
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 1037