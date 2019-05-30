В Риме запускается сервис, который позволяет оставлять туристам багаж в заведениях

В некоторых заведениях Рима отныне можно оставить багаж. Об этом сообщает Veter Doit.

Сервис LuggageHero разработали для ситуации, например, когда у туриста есть несколько часов между прилетом и заселением в гостиницу и он хочет погулять по городу без лишнего груза. Для этого были выбраны 50 заведений вблизи важных транспортных узлов и популярных районов.

В сервисе можно просматривать вместимость заведения для багажа, а также подключение к вай-фай.

Стоимость услуги составляет один евро в час или 10 евро в день. Для того, чтобы оставить вещи в заведении, необходимо заказать онлайн точку хранения, после чего сервис пришлет указания по маршруту.

Сообщается, что кроме Рима, LuggageHero работает в Копенгагене, Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго, Лондоне, Мадриде, Лиссабоне, Монреале, Ницце и Брюсселе.