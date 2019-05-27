Межбанк: гривну ждет непростая пятница

Эта пятница будет очень напряженной на валютном рынке. Спекулятивная раскачка курса и игра «на повышение» только усилятся, а большинство факторов будут работать опять против гривны.

Предпосылок для таких курсовых ралли несколько:

1). Завершение отчетного периода и спекулятивные атаки на гривну. Сегодня все клиенты будут окончательно закрывать свои операции по валюте на 1 июня. Это приведет к росту активности как мелких , так и крупных клиентов в первой половине дня, что опять даст возможность спекулянтам поиграть на нервах участников рынка при временном цейтноте;

2). Получение экспортерами последних выплат возмещений НДС в этом месяце. Не все из них уже получили эти средства от Госказначейства и вначале они будут ожидать их поступлений до 13 часов, но если этих денег не будет – они сразу после обеда продадут недостающую сумму валюты для закрытия своих гривневых операций на 1-е число. Это увеличит волатильность как по курсу, так и по объемам и времени при совершении сделок на торгах. Элемент непрогнозируемости выхода отдельных игроков во время сессии также добавит интриги на сегодняшнем межбанке;

3). Поведение наличного рынка. Обменники продолжают раскручивать котировки и активно вздергивают ценники. Спрос на валюту растет, чем активно пользуются спекулянты за счет игры на разнице между курсами межбанка и наличного рынка.

В пользу гривны сегодня сработает только эффект окончания недели, но и он из-за конца месяца – повлияет на курсовые тренды и объемы сделок только частично.

Мы прогнозируем выход НБУ на торги с интервенциями по продаже доллара (вчера был вынужден продавать до 20 млн долларов по 26,90 гривен, что и удержало курс ниже 27 гривен), чтобы сбить ажиотаж.

Мы ожидаем 31 мая объем операций на межбанке в сумме до 370-390 млн долларов при заключении до 550 сделок при очередных курсовых ралли в пределах широкого коридора по доллару 26,75 — 27,05 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,91 / 26,95

евро – 29,93 / 29,96

российский рубль – 0,4136 / 0,4142

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