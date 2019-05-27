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Украина начала переговоры о безвизе с еще одной страной

Украина начала переговоры о безвизе с еще одной страной

Украинская сторона начала переговоры о введении безвизового режима с Коста-Рикой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

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“Две дружественные страны впервые в истории двусторонних отношений провели содержательные переговоры по консульской проблематике. Делегации проанализировали состояние и перспективы сотрудничества в визово-миграционной сфере, рассмотрели вопросы защиты прав и интересов граждан и юридических лиц обоих государств, обменялись основными достижениями консульских служб и обсудили перспективы расширения взаимного консульского присутствия”, – говорится в сообщении.

С целью институализации решение коста-риканской стороны относительно введения безвизового режима для въезда на ее территорию для граждан Украины достигнута договоренность о заключении соответствующего двустороннего соглашения о безвизе.

По материалам Finance.UA
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