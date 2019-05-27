0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 172 0

В СНБО подсчитали, сколько потеряет Украина, если транзит газа прекратится

В СНБО подсчитали, сколько потеряет Украина, если транзит газа прекратится

Если с 2020 году Украина лишится статуса транзитера российского газа в Европу, страна потеряет 3 млрд долларов доходов, а также геополитический статус.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк, пишет Сегодня.

Читайте также: Украина приняла новые меры на случай остановки транзита российского газа

“Если говорить о газовой сфере, то здесь вызовы очевидны. У нас есть вопрос, а будет ли Украина в 2020 году транзитером газа. Это вопрос как экономический, потому что если этого не произойдет, то мы теряем около 3 млрд долларов доходов от транзита газа, но так же и решение геополитическое, потому что если Украина, как страна-транзитер, не осуществляет транзит газа, то мы просто становимся объектом, а не субъектом”, – сказал Данилюк в эфире одного из телеканалов.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.