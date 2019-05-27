В СНБО подсчитали, сколько потеряет Украина, если транзит газа прекратится

Если с 2020 году Украина лишится статуса транзитера российского газа в Европу, страна потеряет 3 млрд долларов доходов, а также геополитический статус.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк, пишет Сегодня.

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“Если говорить о газовой сфере, то здесь вызовы очевидны. У нас есть вопрос, а будет ли Украина в 2020 году транзитером газа. Это вопрос как экономический, потому что если этого не произойдет, то мы теряем около 3 млрд долларов доходов от транзита газа, но так же и решение геополитическое, потому что если Украина, как страна-транзитер, не осуществляет транзит газа, то мы просто становимся объектом, а не субъектом”, – сказал Данилюк в эфире одного из телеканалов.