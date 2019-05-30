Тель-Авив собирается перейти на электротранспорт к 2025 году

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Тель-Авив – второй по уровню загрязнения израильский город. К 2025 году в нем запретят передвижение на дизельных автомобилях.
Об этом сообщает издание Globes.
Заместитель мэра Тель-Авива по вопросам транспорта Меитал Лехави рассказала, что столица Израиля занимает второе место по уровню загрязнения воздуха после города Бней-Брак.
Сейчас в муниципалитете столицы разрабатывают стратегию электрификации транспорта, чтобы впоследствии заложить ее в бюджет. Одно из предложений – запретить въезд загрязняющих транспортных средств в город. К 2021 году для электрокаров разработают финансовое стимулирование, а дальше город сконцентрируется на электрификации больших автопарков.
Мининфраструктуры Израиля проведет в Тель-Авиве конкурс для 20-30 электроавтомобилей, которые могут войти в новое городское такси. Автомобили будут заряжаться на двух пунктах для быстрой зарядки (50-150 кВт/ч) и на 14-ти регулярной (20-22 кВт/ч).
Этот проект министерство поддержит суммой 4,2 миллиона шекелей (1,15 миллиона долларов), а муниципалитет предоставит 400 тысяч шекелей (110 тысяч долларов). Остальное профинансируют предприниматели, в частности автомобильный импортер в Израиле Carasso.
Также стратегия предусматривает запуск электромобилей в местном кершеринге автомобиля AutoTel. Зарядные станции будет строить победитель соответствующего конкурса. Для небольших электротранспортных средств пока не планируют обустраивать отдельную инфраструктуру, однако обсуждают электрические мотоциклы.
Муниципалитет считает, что электрификация транспорта в городе ускорится благодаря финансированию от правительства и частных инвесторов (в частности, от производителей аккумуляторов).
«Электрификация должна быть национальной целью. Если установка каждого пункта зарядки продлится месяцы или годы, мы не продвинемся. Сначала нужно разработать правила для быстрого лоббирования к Закону об экономических договоренностях», – объясняет Лехави. Из ста электробусов, которые должны были в этом году выйти на рейсы в Тель-Авиве, вышли только 26.
Сейчас в Тель-Авиве обсуждают оптимальные возможности зарядки электробусов на конечных остановках и в депо. Заряжать этот транспорт будут током или суперконденсаторами. Самой большой проблемой стало размещение и строительство зарядных станций. По словам Лехави, установка одной в настоящее время занимает до полутора лет.
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