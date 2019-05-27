0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 135 0

В Киеве за 10 млн долларов отреставрируют Центральный гастроном на Крещатике

В Киеве за 10 млн долларов отреставрируют Центральный гастроном на Крещатике

Горвласти Киева одобрили проект реставрации Центрального гастронома на Крещатике, 40/1 архитектора Владимира Николаева.

Согласно проекту восстановления, надстраивать историческое здание не будут, однако вместо подвала обустроят два подземных этажа: на одном будут техпомещения, на другом – паркинг, пишет Сегодня.

“Реставрация будет стоить около 10 миллионов долларов”, – говорят авторы проекта.

Они отмечают, что старинные кованные балконы сохранят, а разрушенные в прошлом веке витрины воссоздадут в первоначальном виде.

“Памятник, как и раньше будет выполнять торговые функции, а на крыше здания будет летняя площадка с видом на Крещатик”, – рассказал Николай Вихарев, один из авторов проекта.

В планах реставраторов – создание мемориальной комнаты гениального художника Михаила Врубеля, который писал свои картины в этом здании.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.