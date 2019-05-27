В Киеве за 10 млн долларов отреставрируют Центральный гастроном на Крещатике

Горвласти Киева одобрили проект реставрации Центрального гастронома на Крещатике, 40/1 архитектора Владимира Николаева.

Согласно проекту восстановления, надстраивать историческое здание не будут, однако вместо подвала обустроят два подземных этажа: на одном будут техпомещения, на другом – паркинг, пишет Сегодня.

“Реставрация будет стоить около 10 миллионов долларов”, – говорят авторы проекта.

Они отмечают, что старинные кованные балконы сохранят, а разрушенные в прошлом веке витрины воссоздадут в первоначальном виде.

“Памятник, как и раньше будет выполнять торговые функции, а на крыше здания будет летняя площадка с видом на Крещатик”, – рассказал Николай Вихарев, один из авторов проекта.

В планах реставраторов – создание мемориальной комнаты гениального художника Михаила Врубеля, который писал свои картины в этом здании.