В Киеве за 10 млн долларов отреставрируют Центральный гастроном на Крещатике

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Горвласти Киева одобрили проект реставрации Центрального гастронома на Крещатике, 40/1 архитектора Владимира Николаева.
Согласно проекту восстановления, надстраивать историческое здание не будут, однако вместо подвала обустроят два подземных этажа: на одном будут техпомещения, на другом – паркинг, пишет Сегодня.
“Реставрация будет стоить около 10 миллионов долларов”, – говорят авторы проекта.
Они отмечают, что старинные кованные балконы сохранят, а разрушенные в прошлом веке витрины воссоздадут в первоначальном виде.
“Памятник, как и раньше будет выполнять торговые функции, а на крыше здания будет летняя площадка с видом на Крещатик”, – рассказал Николай Вихарев, один из авторов проекта.
В планах реставраторов – создание мемориальной комнаты гениального художника Михаила Врубеля, который писал свои картины в этом здании.
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