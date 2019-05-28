Logitech представила первый в мире стилус для работы в виртуальной реальности (видео)

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Накануне выставки Augmented World Expo компания Logitech представила стилус VR Ink Pilot Edition.
Устройство позволяет работать с объектами на плоскости и в трёхмерном пространстве. Для работы с ним пользователю понадобится гарнитура виртуальной реальности, которая поддерживает технологию Steam VR.
Стилус оборудован несколькими кнопками, чувствительным к нажиму наконечником, а также мини-тачпадом. По утверждению производителя, полного заряда аккумулятора хватит на 2,5 часа работы устройства, после чего его необходимо будет зарядить через порт Micro-USB. Вес стилуса составляет 68 граммов.
По мнению разработчиков VR Ink Pilot Edition, устройство облегчит работу людей творческих профессий: дизайнеров, инженеров и архитекторов, дав новый инструмент для изображения их идей.
По словам директора студии Sector 5 Digital Джеффа Майснера, его компания уже активно использует VR-технологии при разработке продуктов, среди которых, например, летающие транспортные средства городов будущего компании Bell.
В Logitech говорят, что планируют изготовить ограниченное количество стилусов для продажи и исследования вариантов их использования с выбранными партнерами. Возможность сделать предварительный заказ появится в ближайшие месяцы, а появление продукта ожидается до конца года.
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