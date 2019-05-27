0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 82 0

В правительстве предлагают реконструировать старый аэропорт в Днепре вместо строительства нового

В правительстве предлагают реконструировать старый аэропорт в Днепре вместо строительства нового

Вместо строительства нового аэропорта в Днепре, который должен располагаться между Днепром и Запорожьем, могут реконструировать старый аэропорт.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время форума в Киеве.

Читайте также: Аэропорт Киев вдвое увеличил пропускную способность после реконструкции терминала А

«Нужно провести ряд дискуссий по поводу расположения аэропорта. Есть мнение, что он должен быть в селе Соленом, и это будет очень дорого и долго. Я считаю, что лучший вариант – это реконструировать существующий аэропорт. Это можно будет сделать быстрее и дешевле», – сообщил Гройсман.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.