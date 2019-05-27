В правительстве предлагают реконструировать старый аэропорт в Днепре вместо строительства нового

Вместо строительства нового аэропорта в Днепре, который должен располагаться между Днепром и Запорожьем, могут реконструировать старый аэропорт.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время форума в Киеве.

Читайте также: Аэропорт Киев вдвое увеличил пропускную способность после реконструкции терминала А

«Нужно провести ряд дискуссий по поводу расположения аэропорта. Есть мнение, что он должен быть в селе Соленом, и это будет очень дорого и долго. Я считаю, что лучший вариант – это реконструировать существующий аэропорт. Это можно будет сделать быстрее и дешевле», – сообщил Гройсман.