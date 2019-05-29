Украина обеспечивает себя орехами только на 10%

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По итогам 2018 года Украина обеспечивает себя орехами лишь на 10%, остальные 90% – импортируются из других стран.
Об этом сообщает ЭП со ссылкой на “Куркуль” и данные компании Pro Capital Investment.
В мире 7% земель пригодны для выращивания орехов. Благодаря уникальному и благоприятному климату, выращивание орехов возможно практически на всей территории Украины.
По итогам 2018 в Украине было собрано 127,2 тыс. т орехов, большинство из них — грецкие. Под них в Украине задействовано 97,8% всех валовых площадей ореховых насаждений.
Но спрос рождает предложение. Так, за последние годы в Украине начали выращивать фундук, миндаль, фисташки, пекан.
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