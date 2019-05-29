0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 4 0

Украина обеспечивает себя орехами только на 10%

Украина обеспечивает себя орехами только на 10%

По итогам 2018 года Украина обеспечивает себя орехами лишь на 10%, остальные 90% – импортируются из других стран.

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на “Куркуль” и данные компании Pro Capital Investment.

В мире 7% земель пригодны для выращивания орехов. Благодаря уникальному и благоприятному климату, выращивание орехов возможно практически на всей территории Украины.

По итогам 2018 в Украине было собрано 127,2 тыс. т орехов, большинство из них — грецкие. Под них в Украине задействовано 97,8% всех валовых площадей ореховых насаждений.

Но спрос рождает предложение. Так, за последние годы в Украине начали выращивать фундук, миндаль, фисташки, пекан.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Аграрный рынок
Смотри также
Весь рынок:Аграрный рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.