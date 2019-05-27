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"Обнуление доходов и непонятный курс": Гройсман объяснил, к чему приведет дефолт

"Обнуление доходов и непонятный курс": Гройсман объяснил, к чему приведет дефолт

Объявление дефолта остановит экономический рост Украины и приведет к неконтролируемой инфляции.

Об этом во время выступления в Верховной Раде сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

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“За последнюю неделю прозвучал ряд различных заявлений, в том числе стали говорить о дефолте. Что такое дефолт? Это обнуление доходов украинцев, это неконтролируемая инфляция, это остановка экономического роста, это непонятный курс национальной валюты. Хочу сказать: это не мой сценарий, это не сценарий украинцев”, – сказал Гройсман.

Он отметил, что дефолт повлечет за собой экономические и социальные потери.

“А наша с вами задача не допустить каких-либо кризисов в государстве, а делать все для того, чтобы государство развивалось. Все изменения, которые мы начали, не оценивать как полуфабрикат, а завершить внедрением действий”, – добавил премьер.

По материалам Сегодня
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