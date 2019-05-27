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Южная Корея объявила о запуске беспилотных автомобилей с 5G

Южная Корея объявила о запуске беспилотных автомобилей с 5G

Мэрия Сеула сообщила, что уже летом по столице Южной Кореи проедут первые беспилотные автомобили с 5G.

Это будут тестовые модели. Они впервые выступят 22 июня на «Фестивале беспилотных авто». Всего будут представлены семь автомобилей: четыре городских автобуса и три легковых машины. На них смогут проехать все желающие. Правда, пока не более, чем на километр от стартовой площадки.

Главной особенностью беспилотников станет то, что они будут осуществлять обмен данными с дорожной инфраструктурой по сетям пятого поколения. Оборудование 5G также покажут посетителям фестиваля, вместе с зарядными станциями для беспилотников и сверхточной интерактивной картой дорог города. Бортовая система автомобилей, получая данные по 5G, будет мгновенно корректировать параметры движения, чтобы избежать пробок и аварий.

Сообщается, что с апреля текущего года к сетям пятого поколения в Южной Корее успели подключиться уже более 260 тысяч человек.

По материалам internetua.com
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