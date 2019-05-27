Samsung заявила о создании сверхбыстрой зарядки для смартфонов

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Южнокорейская компания Samsung Electronics представила свою новую сверхбыструю зарядку для смартфонов, которые смогут восполнять заряд энергии мобильных устройств на ранее недоступной мощности.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.
Производитель электроники объявил о выпуске двух контроллеров питания USB Type-C Power Delivery 3.0 — SE8A и MM101. Оба чипа разработали на платформе eFlash, которая позволяет заряжать устройства, обеспечивая мощность до 100 Вт. Инженеры Samsung указывают, что благодаря такой мощности, по сравнению со стандартными зарядками для смартфонов мощностью 10 Вт, зарядные устройства с контроллерами питания можно будет использоваться для различных гаджетов — смартфонов, планшетов, ноутбуков и мониторов.
В оба контроллера встроили элементы безопасности для защиты от несанкционированных зарядных устройств. SE8A, обещают разработчики, может также обеспечивать дополнительную защиту, такую как хранение ключа безопасности, а также кодирование и декодирование конфиденциальных данных. MM101 получил поддержку шифрования AES, а также систему определения уровня влажности.
Если контроллер MM101 еще тестируется специалистами компании, то SE8A уже поступил в серийное производство.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Крупные китайские компании готовы участвовать в возможной приватизации Укрпошты - СмелянскийВчера, 15:18 - 495 9
"Киевстар" проверят из-за жалоб на услугу переноса номераВчера, 09:46 - 1212 7
У Зеленского высказались о возможном росте цен на электроэнергию после 1 июляВчера, 12:02 - 62227 5
В случае дефолта валюта прекратит поступать в Украину - аналитик Concorde CapitalВчера, 16:00 - 1426 4
Рада предварительно одобрила законопроект о среднем образованииВчера, 14:03 - 1942 4
У Зеленского высказались о возможном росте цен на электроэнергию после 1 июляВчера, 12:02 - 62227 5
Пять случаев, когда автогражданка не покроет расходы на ремонт автоВчера, 08:01 - 12538
С июня предпринимателям будет сложнее обналичить деньгиВчера, 20:05 - 4139 2
Межбанк: ожидается очередное курсовое раллиВчера, 11:25 - 3652 1
Преуспели бы Вы, как владелец кофейни? (тест)Вчера, 13:13 - 3430 3
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)Вчера, 10:20 - 1398 3
Apple представила обновленный iPod touchПозавчера, 15:10 - 911
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 3123 6
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 939
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 1087