Hyundai представила двухэтажный автобус на электрической тяге (фото)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Южнокорейская компания Hyundai работает в направлении снижения выбросов вредных веществ в атмосферу. Очередным шагом к снижению уровня загрязнения станет выпуск двухэтажного полностью электрического автобуса.
Массивный двухэтажный автобус длиной 12,99 м и высотой 3,99 м имеет независимую систему подвески на передней оси, что позволяет повысить уровень комфорта при движении.
Согласно официальным данным, новый автобус, способный перевозить до 70 пассажиров, разрабатывался в течение 18 месяцев. Инженеры Hyundai согласовали работу системы управления задними колесами с аналогичной системой передней оси, добившись тем самым значительной оптимизации характеристик рулевого управления.
Автономная работа обеспечивается блоком высокоэффективных полимерных батарей с водяным охлаждением мощностью 384 кВт·ч. Разработчики говорят о том, что представленный автобус способен проезжать до 300 км без подзарядки, а полный цикл восстановления энергии занимает 72 минуты.
Помимо обычных сидений в автобусе имеется место для размещения двух инвалидных колясок. Для удобства пассажиров с ограниченными возможностями имеется выдвижная рампа, а сам пол автобуса располагается достаточно низко по отношению к дороге.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Крупные китайские компании готовы участвовать в возможной приватизации Укрпошты - СмелянскийВчера, 15:18 - 489 9
"Киевстар" проверят из-за жалоб на услугу переноса номераВчера, 09:46 - 1206 7
У Зеленского высказались о возможном росте цен на электроэнергию после 1 июляВчера, 12:02 - 61823 5
В случае дефолта валюта прекратит поступать в Украину - аналитик Concorde CapitalВчера, 16:00 - 1402 4
Рада предварительно одобрила законопроект о среднем образованииВчера, 14:03 - 1930 4
У Зеленского высказались о возможном росте цен на электроэнергию после 1 июляВчера, 12:02 - 61823 5
Пять случаев, когда автогражданка не покроет расходы на ремонт автоВчера, 08:01 - 12512
С июня предпринимателям будет сложнее обналичить деньгиВчера, 20:05 - 3812 2
Межбанк: ожидается очередное курсовое раллиВчера, 11:25 - 3645 1
Преуспели бы Вы, как владелец кофейни? (тест)Вчера, 13:13 - 3412 3
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)Вчера, 10:20 - 1386 3
Apple представила обновленный iPod touchПозавчера, 15:10 - 905
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 3121 6
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 938
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 1087