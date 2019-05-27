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Hyundai представила двухэтажный автобус на электрической тяге (фото)

Hyundai представила двухэтажный автобус на электрической тяге (фото)

Южнокорейская компания Hyundai работает в направлении снижения выбросов вредных веществ в атмосферу. Очередным шагом к снижению уровня загрязнения станет выпуск двухэтажного полностью электрического автобуса.

Массивный двухэтажный автобус длиной 12,99 м и высотой 3,99 м имеет независимую систему подвески на передней оси, что позволяет повысить уровень комфорта при движении.

Согласно официальным данным, новый автобус, способный перевозить до 70 пассажиров, разрабатывался в течение 18 месяцев. Инженеры Hyundai согласовали работу системы управления задними колесами с аналогичной системой передней оси, добившись тем самым значительной оптимизации характеристик рулевого управления.

Автономная работа обеспечивается блоком высокоэффективных полимерных батарей с водяным охлаждением мощностью 384 кВт·ч. Разработчики говорят о том, что представленный автобус способен проезжать до 300 км без подзарядки, а полный цикл восстановления энергии занимает 72 минуты.

Помимо обычных сидений в автобусе имеется место для размещения двух инвалидных колясок. Для удобства пассажиров с ограниченными возможностями имеется выдвижная рампа, а сам пол автобуса располагается достаточно низко по отношению к дороге.

По материалам 3dnews.ru
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