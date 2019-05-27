По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (32,917 млн и 26,105 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (31 и 32). Максимальный курс продажи доллара 26,92 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,76-26,77 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 63 активных заявок по доллару на сумму более 59,022 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,9000 – 5 55526,7800 – 80 00026,7700 – 19 00026,7700 – 30 00026,7700 – 10 00026,7700 – 120 00026,7700 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,6800 – 5 000

26,7000 – 25 000

26,7000 – 8 500

26,7000 – 10 000

26,7200 – 20 000

26,7700 – 3 500

26,7800 – 6 500





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,8427 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,7378 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.